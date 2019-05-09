Sapanca'da çevre temizlik çalışmaları devam ediyor

Fen İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde kilit parke taşı ile kaplanmış sokakların bozulan ve deforme olan kısımlarını tamir ederek düzgün bir hale getirmeye devam ediyor. Parke tamiratı çalışmalarına Yedigöz Caddesin'den başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri program dahilinde Sapanca'da ki bütün cadde ve sokakları tarayacaklarını bildirdi.

Aynı zamanda Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından park ve yeşil alan çalışmaları kapsamında caddelerde, sokaklarda ve parklarda ot biçme, budama, bakım, onarım ve çevre temizlik çalışmaları hızla devam ediyor. Daha güzel, daha yeşil bir Sapanca hedefi doğrultusunda yeşil alanlarda temizlik ve bakım çalışmaları başlatıldığını yetkililer, yaşanabilir modern bir ilçe olmanın yanında yeşil alanlarıyla da modern bir şehir görüntüsü hedeflendiğini, her alanda olduğu gibi peyzaj çalışmalarında da Sapanca'nın marka şehir haline getirmek için yoğun bir çaba harcadıklarını belirttiler.