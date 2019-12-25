Sapanca'da doğalgaz ve asfalt çalışmaları sürüyor

Sapanca ilçesi Fevziye Mahallesi doğalgaz çalışmalarında sona gelindi. Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri doğalgaz çalışmaları esnasında tahribat gören yoları, 110 ton asfalt kullanılarak asfalt-yama çalışmalarını tamamlandı.

Doğalgaz çalışmalarının ardından sona gelinen asfalt çalışmaları hakkında konuşan Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, “Doğalgaz mahallemize hayırlı olsun. Amacımız inşallah doğalgazsız mahallemizin kalmamasıdır. Doğalgazın ilçeye kazanımı ile birlikte hava kirliliği de en aza indirgenmiş olacak. Bunun akabinde doğal gazın tasarrufta başta olmak üzere birçok artısı vatandaşlarımıza sunulmuş olacaktır. Fevziye Mahallemizdeki çalışmalarımızı 110 ton asfalt kullanarak tamamlamış olup, ekiplerimiz Hacımercan Mahallesi için hazırlıklarını tamamlamış durumdadır. Bu zaman zarfında alt yapıya zarar verilmemesi için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz sürekli işin başında olacaktır. Vatandaşlarımızın bu süre boyunca rahatsız olmaması için çalışmalarımız kontrollü gidecektir. Bu süre içinde vatandaşlarımızın da anlayış göstereceğine inanıyorum” dedi.