Sapanca'da Gençlik Merkezi açılıyor

Sapanca İmam Hatip Lisesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Balkaya, İmam Hatip Lisesi'nin eski binasının gençlik merkezi olarak hizmet vereceğini açıkladı.

Dernek tarafından Sapanca İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerine yönelik düzenlenen iftarda konuşan Başkan Balkaya, “İmam Hatip Lisesi'nin artık kendi binasına taşınması ile birlikte bizde dernek olarak bu binayı gençlik merkezine çevirmeye karar verdik” dedi.

Merkezde 3 öğretmenin görev yapacağını belirten Balkaya, “12-20 yaş arası çocuk ve gençlerin hem dünyalık hem de ahretlik derslerini çalışabilecekleri bir merkez hazırladık. Merkez bünyesinde sürekli matematik, fizik ve Arapça öğretmenlerimiz bulunacak. Amacımız çocuklarımız ve gençlerimiz mevcut sisteme alternatif olarak eğlenirken öğrenebilecekleri bir merkezi hayata geçirmek. Bir aile reisi çocuğunu getirip rahatlıkla bırakabilecek. Yatılı kalmak isteyenler içinde şuan için 20 kişilik yerimiz hazır” diye konuştu.