Sapanca'da genel temizlik

Temizlik işlerine bağlı ekipler Sapanca'da mahalle mahalle gezip detaylı temizliğe devam ediyor. Sapanca Belediye Temizlik İşleri Müdürü Emin Şirin, ekiplerini program dahilinde yönlendirdiklerini belirterek, “İlçemizde temizlik konusunda ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Vatandaşlarımız kötü kokudan ve oluşan görüntü kirliliğinden rahatsız oldukları istek ve taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra ekiplerimiz rüzgâr sebebiyle dökülen yaprakların, kırılan dalların temizliğini ve moloz atıklarını kaldırma işlemlerini yapmaktalar. Daha temiz bir Sapanca için, vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Temizlik İşleri Müdürü Şirin, vatandaşların özellikle moloz atıkları konusunda daha duyarlı olmaları konusuna değindi Şirin, “Ekiplerimiz cadde ve sokaklarda kötü görüntüye sebep olan atık ve moloz kaldırma çalışmalarını aksatmamaya özen göstermekler. Cadde kenarlarında koltuk, yatak, dolap gibi yüklü atıkların turizm ilçesi olsan Sapanca'mıza yakışmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu konuda daha hassas ve duyarlı olmaların rica ediyoruz” diye konuştu.