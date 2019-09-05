Sapanca'da hoş geldin bebek ziyaretleri sürüyor

Sapanca Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan, ekip tarafından yeni doğum yapan anneler evlerinde ziyaret edilerek, yeni doğan bebeklere hediyeleri veriliyor.

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen konuyla ilgili olarak, “Sapanca'nın geleceği olan yeni doğmuş bebeklerimiz için düzenlediğimiz “Hoş Geldin Bebek” ziyaretlerimiz devam ediyor. Henüz yeni olmasına rağmen çok güzel ve anlamlı bir projeyi hayata geçirmiş olmanın ve vatandaşımız tarafından yapılan olumlu geri dönüşlerin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu projeyle aileleri en mutlu günlerinde yalnız bırakmayıp sevinçlerine ortak oluyoruz. Geçtiğimiz günlerde Sapanca sahil şeridinde hizmete sunduğumuz Bebek Bakım Odası'nın küçük bebeği olan vatandaşlarımıza, Sapanca'mıza gelen misafirlerimize büyük bir olanak sağladığını görüyoruz. İlçemizin en çok ziyaret edilen noktasına konulan, bakım odasından bu güne kadar beklediğimizden fazla sayıda ziyaretçinin istifade ettiğini gördük” dedi.

Sapanca Belediyesi'nin hayata geçirmiş olduğu bu iki güzel proje vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılanıyor. Ziyaret edilen aileler başkan Özen'e “Hoş Geldin Bebek” ve “Bebek Bakım Odası” projeleriyle annelere ve geleceğimiz olan çocuklara verdiği değer için teşekkür ettiler.