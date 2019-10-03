İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sapanca'da kış dönemi kursları başlıyor

Yaz dönemi boyunca kültür sanat faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği Sapanca’da 2019-2020 kış dönemi kurslarına kayıtlar başladı.

Yaz dönemi boyunca kültür sanat faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği Sapanca'da 2019-2020 kış dönemi kurslarına kayıtlar başladı.


Sapanca Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde sapanca Halk eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleşecek kış dönemi kurslarında; Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, seramik, resim, İngilizce, İngilizce A-2, İngilizce B1, Dikiş, cam altı boyama, çini ve ahşap boyama kategorilerine eğitimler verilecek.


Kırkpınar Kültür Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden kayıt yapılacak olan kurslar Ekim ayının 2'nci haftasında başlayacak. Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar ise Kırkpınar Kültür Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden kayıt yaptırabilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.