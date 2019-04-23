Sapanca'da müzik dolu gece

Sapanca Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konser Şef Arslan Akçay yönetiminde gerçekleşti. 2 bölüm halinde düzenlenen konserde koristler 20 eser seslendirdi. Solistlerin solo performanslarının da yer aldığı konser sonrası izleyiciler koro üyelerini ayakta alkışladı.

Repertuarlarını Türkiye genelinden oluşturduklarını belirten Şef Aslan Akçay, konser sonunda yaptığı konuşmada amatör bir grup olduklarını ancak çalışmaları profesyonel bir anlayışla gerçekleştirdiklerini söyledi. Konser sonunda Sapanca Belediyesi Kültür Müdürü Çağrı Ustaoğlu tarafından çiçek takdim edildi.