İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Sapanca'da müzik dolu gece

Turizm Haftası etkinliklerinin kapanış programında Sapanca Belediyesi Kültür Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu konser verdi.


Sapanca Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konser Şef Arslan Akçay yönetiminde gerçekleşti. 2 bölüm halinde düzenlenen konserde koristler 20 eser seslendirdi. Solistlerin solo performanslarının da yer aldığı konser sonrası izleyiciler koro üyelerini ayakta alkışladı.


Repertuarlarını Türkiye genelinden oluşturduklarını belirten Şef Aslan Akçay, konser sonunda yaptığı konuşmada amatör bir grup olduklarını ancak çalışmaları profesyonel bir anlayışla gerçekleştirdiklerini söyledi. Konser sonunda Sapanca Belediyesi Kültür Müdürü Çağrı Ustaoğlu tarafından çiçek takdim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.