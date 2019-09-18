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Sapanca'da okul kantinleri denetleniyor

Sapanca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından okul kantinleri denetleniyor.

Sapanca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından okul kantinleri denetleniyor.


Okulların açılmasıyla birlikte Sapanca Belediyesi Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerinin denetimlerine başladı. Denetlemelerde özellikle öğrencilerin satın aldığı yiyecek ve içeceklerin son kullanma tarihleri kontrol edilirken, işyeri açma ve işletme ruhsatı, hijyen ve tezgahların kullanım koşulları denetlendi. Kantindeki ürünleri titizlikle inceleyen ekipler, kantin işletmecilerine uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirmeler yaptı.


Sapanca Belediyesi Zabıta Müdürü Suat Balkaya konuyla ilgili açıklamada, “Okul kantinlerinin yanı sıra okul çevresinde yiyecek ve içecek satan seyyar satıcıların tezgâhları kaldırılırken, yine okul çevrelerinde bulunan yiyecek ve içecek satan işyerleri de aynı titizlikle ekiplerimiz tarafından denetlenip, tespit edilen eksiklikler tutanak altına alınarak yasal işlem uygulanıyor” diye belirtti.

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