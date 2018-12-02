Sapanca'da ‘Pozitif Yaşam ve Ritim Atölyesi' başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi'nde çalışanlara yönelik ‘Pozitif Yaşam ve Ritim Atölyesi' kursu 3 Aralık Pazartesi günü başlıyor.

Drama ile stres yönetimi, drama ile öfke kontrolü, nefes egzersizleri ile gevşeme, drama ile duygu çalışmaları, iletişim seminerleri ve ritim çalışmaları gibi farklı atölye çalışmalarından oluşan ‘Pozitif Yaşam ve Ritim Atölyesi' 9 hafta boyunca eğitim sunacak.

Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, “Sapanca Sosyal Gelişim Merkezlerimizde çalışan kesimlere yönelik bir atölye açtık. Atölyemiz 3 Aralık Pazartesi günü ilk dersine başlayacak. Sapanca SGM'de gerçekleştireceğimiz kursumuz saat 18.00'da başlayacak. 9 hafta boyunca sürecek olan ‘Pozitif Yaşam ve Ritim Atölyesi' kursları ile çalışanlar iş hayatının getirmiş olduğu problemlerle başa çıkabilme, bu durumların sosyal ve aile hayatına yansımasından dolayı ortaya çıkan sorunları en aza indirme konusunda eğitim alacaklar” dedi.