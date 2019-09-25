Sapanca'da ruhsat denetlemeleri devam ediyor

Sapanca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin işyerlerine yönelik olarak başlattıkları ruhsat denetimi sürüyor. Haksız rekabet ve kazancın önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerde ruhsatı bulunmayan iş yerleri, ruhsat almaları konusunda uyarıldı. Ruhsat almadan faaliyet gösteren iş yerlerine verilen süre sonunda ruhsatını ibraz edemeyen iş yerlerine yasal işlem uygulanacağını açıklandı.