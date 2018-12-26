Sapanca'da “Sağlıklı Gelecek” konuşuldu

Anne ve adaylarının sağlıklı gebelik geçirmeleri adına düzenlenen seminer Doç. Dr. Sühha Bostancı'nın sunumuyla gerçekleşti. Programa; Sapanca Belediye Meclis üyeleri Ayşe Kösemen, Günnur Çelik, İlçe Sağlık Müdürü Arzu Ayan Bostancı ve Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar'ın eşi Esma Bayar, Halka Sağlığı Başkanı Uzaman Doktor Ali Gümey ve çok sayıda Sapancalı hanımlar katıldı. Seminerde söz alan Doç. Dr. Sühha Bostancı, "Gebelik öncesinde dikkat edilmesi gereken vitaminler, diş ve diş eti hastalıkları, gebelik esnasında beslenme alışkanlıkları, spor, gebelik süresince kilo artışı ve bebeğin sağlıklı gelişimi önemlidir. Bebeğin gelişim dönemi içerisinde, detaylı ultrason çekimi, tarama, tanı gibi önem teşkil eden testlerin yapılması gerekmekte" dedi.

Son zamanlarda konuşulan şeker yüklemesi konusuna da değinen Bostancı, söz konusu şeker yüklemesinin medyada anlatıldığı gibi 3 su bardağı dolusu şeker olmadığını yalnızca 50 gr olduğunu ve bunun 1 dilim baklavadan dahi az daha masum olduğunsan söz etti. Doç. Dr. Bostancı, “Şeker yüklemesi anlatıldığı gibi korkunç değil. Gün içinde yediğiniz 1 dilim baklava yada 1 dilim pasta dan inanın daha masum. Biz doktorlar yapılması gerekenleri ve sonuçlarını size anlatmakla yükümlüyüz bunun sonucunda karar siz annelerimize kalmıştır” diye konuştu.

Soru cevap şeklinde devam eden seminerin sonunda Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar'ın eşi Esma Bayar, Belediye Meclis üyeleri Ayşe Kösemen ve Günnur Çelik tarafından Doç. Dr. Sühha Bostancı'ya plaket ve çiçek takdim etti.