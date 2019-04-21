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Sapanca'da Türk Halk Müziği konseri

Sapanca Belediyesi Türk Halk Müziği Korosunun düzenlendiği 4.

Geleneksel Türk Halk Müziği Konseri, 22 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek.


Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi konferans salonunda saat 20:30'a başlayacak olan konserde Şef Arslan Akçay yönetiminde 28 korist ve solistten oluşan koro, bir birinden güzel eserleri seslendirecek.


4 yıldır büyük bir özveri ve titizlikle hazırlanıp her yıl bu çalışmalarını konserler ile taçlandıran topluluk, bu yılda tüm yörelerden derlenen halk ozanlarının eserlerinin icrasını gerçekleştirecek. Tüm vatandaşları ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konsere davet eden Akçay, "Koro üyelerimiz tamamen amatör bir ekip ancak daha önce verdikleri konserlerdeki performansları ve profesyonellikleri ile yurdumuzun en nadide topluluklarından olduklarını ispatlamışlardır. Türk Halk Müziği Koromuz 4. Konserinde tüm Sapancalı hemşehrilerimizi misafir etmekten onur duyacak" dedi.

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