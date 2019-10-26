Sapanca'da Uluslararası farkındalık festivali gerçekleşiyor

Uluslararası Farkındalık Festivali Ekim ayında Sapanca'da gerçekleşiyor. Dünya Değişim Akademisi tarafından düzenlenen değişim programlarının uygulandığı festivalde ayrıca interaktif söyleşiler, danslar, bireysel gelişime ve farkındalığı artırmaya yönelik kitaplar yer alıyor.

27 Ekimde sone eriyor

Gerçekleşen programda stresi yönetme, öfkeyi dönüştürme, korkuyu aşma ve depresyondan özgürleşme üzerine programlar yer aldı. Etkinliğe şirket çalışanları ve aileler de büyük ilgi gösterdi. Sağlıklı düşünme, davranma, iletişim ve farkındalık için nefes çalışmalarının da yer aldığı etkinlikte özgüven, kararlılık ve sevgi dolu iletişimi geliştiren enerji çalışmaları da yapılıyor. Sapanca'da doğa sporları imkanın da olduğu etkinliğe iki gün boyunca dünyadan, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Sapanca çevresinden 400'e yakın katılım oldu. Festival 27 Ekim Pazar akşamı sona erecek.

Negatifleri atmak, pozitiflerle dolmak, her zaman daha ileriye, güzele ve doğala doğru gelişmek, değişmek için düzenlenen organizasyonun, Sapanca'nın muhteşem doğasında önümüzdeki aylarda tekrar gerçekleşeceği de bildirildi.