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Sapanca'da yol düzenleme çalışmaları devam ediyor

Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından program dahilin de ihtiyaç duyulan bölgelere yol düzenleme çalışmaları devam ediyor.


Yol düzenleme çalışmaları kapsamında Sapanca Belediyesi ekipleri, Akçay Mahallesi eski dört yol mevkiinde ve Yanık Mahallesi Turizm Lisesi arkasındaki bin metrelik alanda yolda çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma programı ile Sapanca'da deforme olan tüm cadde ve sokakların yenileyerek hem yayaların hem de araç sürücülerinin rahatça kullanabilecekleri hale getirilmesini sağlıyor. İlçe genelinde ekiplerin aralıksız çalışmalarına devam ettiklerini belirten Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, “Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizin, özverili çalışmaları ile ilçe genelinde yol yapım ve düzenleme işlemlerine ara vermeden devam ediyoruz. Tespit ettiğimiz bölgelerde çalışmalarımız ve ilçeye yakışan çehreyi kazanmak adına devam edecektir. Vatandaşlarımızın memnuniyeti her zaman önceliğimizdir” dedi.

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