Sapanca'da yolları Büyükşehir yenilendi

Sapanca'da devam eden asfalt yenileme çalışmaları bugün itibariyle tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi asfalt ekipleri bin 250 metrelik Dibektaş ve bin 300 metrelik Arıdere Caddesi ile 2 kilometrelik İlmiye yolunu yeni yüzüne kavuşturdu. Toplamda 7 bin 750 metrelik yolun yenilenmesi için 9 bin 500 ton asfalt kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, asfalt çalışmalarının program dahilinde devam edeceği ifade edildi.