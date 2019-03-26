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Sapanca'nın çocukları tiyatroda buluştu

Sapanca Belediyesi tarafından “Dünya Tiyatrolar Haftası” nedeniyle iki gün süreli ücretsiz çocuk tiyatrosu gösterimi yapıldı.


Sapanca Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nün katkılarıyla Sapanca Sanat Tiyatrosu tarafından hazırlanan “Haydi Masallara” ve “Sev Kardeşim “ adlı tiyatro oyunu Sapanca Turizm Fakültesinde tiyatro sever çocuklarla buluştu. İki farklı günde gerçekleştirilen tiyatro gösterisi çocuklar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.Tiyatro'da çocukların asosyallikten sosyal hayata yönelmeleri, eğitici ve öğretici konular içeren tiyatro gösterimiyle, çocukların günümüz şartlarında gelişen teknoloji ile kitap okumayı, masalları, sokakta oynamayı unutup artık internet, bilgisayar oyunları ve oyun konsollarına yönelmiş, bağımlı hale geldiklerini vurgulandı. Çocukların asosyallikten sosyal hayata yönelmeleri konusunda bilinçlendirildi. Programa katılan çocuklara gofret ve su ikramında bulunuldu.


Tiyatro sonunda memnuniyetlerini dile getiren veliler, çocuklar için bu tarz sosyal projelerin ilçelerinde sık sık olmasından dolayı memnun oldukları dile getirdiler ve Sapanca Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

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