Sapanca'nın yüksek kesimlerine altyapı hizmeti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin en yüksek kesimlerinden biri olan Sapanca Soğucak Yaylası bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Mahmudiye ve Tepebaşı mahallelerinde bölgeye hizmet sağlayan hattın yetersiz kalması nedeniyle yaşanan su kesintisi sorunları yeni hat ile çözüme kavuşturulacak. Tamamlandığında bin 200 metre uzunluğa sahip olacak yeni hat ile bölge halkı uzun yıllar boyunca kaliteli ve kesintisiz içmesuyuna ulaşabilecek.

Şehrin yüksek kesimlerinde devam eden çalışmalarla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi'nin kaliteli hizmet anlayışını Sakarya'nın her noktasına eksiksiz bir şekilde ulaştırıyoruz. Bin 100 metre rakıma sahip Soğucak Yaylası bölgesinde, özellikle yaz aylarında yaşanan su kesintisi sorunlarını uzun yıllar boyunca çözüme kavuşturacağız. Yeni hat ile kayıp ve kaçak oranını da minimum seviyeye indireceğiz” ifadeleri kullanıldı.