Şarampole yuvarlanan otomobil ağaca çarparak durabildi: 2 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobil ağaca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Vakıf Köprüsü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ormanköy istikametine doğru ilerlemekte olan E.B. idaresindeki 54 H 3352 plakalı Opel marka otomobil, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Şarampole yuvarlanan otomobil ağaca çarparak durabildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan E.B. ve S.O.Y. isimli iki yaralı Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kurtarılırken, yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.