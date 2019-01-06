Sarıkamış tiyatro oyununa yoğun ilgi

Akyazı Belediyesinin Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Düzenlemiş olduğu "Sarıkamış-1914 Beyaz Ölüm, Kar Çiçekleri" adlı tiyatro oyununa yoğun ilgi gösterildi.

Akyazı Belediyesinin Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri programı kapsamında Akyazı Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan "Sarıkamış-1914 Beyaz Ölüm Kar Çiçekleri" adlı tiyatro oyunu Akyazı Sosyal Gelişim merkezinde sahne aldı. Tamamının öğrencilerden oluştuğu tiyatro topluluğu sokaktan sahneye sloganıyla hazırladıkları tiyatro oyunları ile herkes tarafından ayakta alkışlanmakta. Son olarak Sarıkamış şehitlerimizin kahramansı destanını konu alan tiyatro oyunuyla izleyenlerin takdirini kazandı.

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan Tiyatro Topluluğu öğrencilerine ve katılımcılarına teşekkür ederken, "Akyazı Belediyesince gerek Bilgi ve Kültür evimizle, gerek 11 branştaki spor kurslarımız ve takımlarımıza, gerekse bu akşam da hepberaber izlediğimiz tiyatro eğitimlerimizle gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak ve güzel, faydalı sosyal alışkanlıklar kazandırmaya çalışıyoruz. Tabi bu çalışmaları yaparken aynı zamanda gençlerimizi milli ve manevi duygularla yetiştirmeye gayret ediyor Ecdadını tanıyan tarihini bilen bir gençlik hayal ediyoruz. Bu gece rollerinin hakkını vererek oynayan öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Program sonunda Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan Sarıkamış 1914 Beyaz Ölüm Kar Çiçekleri adlı tiyatro oyununun yazarı Akyazı Öğretmen Evi Müdürü Fatih Yılmaz' a desteklerinden dolayı plaket takdiminde bulundu.