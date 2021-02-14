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Şarjdaki akülü araç evi küle çeviriyordu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bodrumda bulunan şarj halindeki akülü arabadan çıktığı iddia edilen yangın itfaiye erlerince söndürüldü.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bodrumda bulunan şarj halindeki akülü arabadan çıktığı iddia edilen yangın itfaiye erlerince söndürüldü.


Yangın, Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi üzerinde bulunan evin bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, bodrumda şarj halinde bulunan akülü araba yangına sebep oldu. Bodrumdan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve SAKTİM ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bodrumda bulunan bazı malzemelerde maddi hasar meydana gelirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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