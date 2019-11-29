SASGEM konferanslarının konuğu Prof. Dr. Talip Alp oldu

Dr. Talip Alp katıldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonunda yapılan konferansta “İslam Medeniyetinde Bilim ve Teknoloji” konusu ele alındı.

Prof. Dr. Talip Alp, bilimsel tarihin sürecinden bahsederek, “Bugün kullandığımız bilimsel verileri biz icat etmedik çok eski zamanlardan beri insanların birikmiş buluşlarıdır. Pi sayısını ilk defa kullananlar Babillerdir, Arşimet değildir. Arşimet diye söylerler ama yanlış. İlk takvimi bulan, sıfırı ilk defa kullanan, zamanı ölçmek için gündüz saatini keşfeden Babillerdir” dedi.

Sümerlere ait bir tablet ve Fenike yazısı örneği gösteren Alp, Sümerlere ait bir tabletin şu an Amerika'da bir üniversitenin müzesinde olduğunu söyledi. Prof. Dr. Alp, “766 yılında Abbasi Halifesi Ebu Cafer el- Mansur tarafından Bağdat şehri kuruluyor. Mansur geniş ufku olan bir adam. Bütün bilime merakı olan, sağlığını korumak için tıp bilginlerini yanında toplayan birisi. Çevrede ne kadar bilimle ilgilenen varsa topluyor ve bizim bilim tarihinde en önemli müessese olan Beytü'l Hikme'nin ilk şekillerini teşkil eder” diye konuştu.

Beytü'l Hikme'nin anlamının “hikmet evi” olduğunu söyleyen Alp, aslında bunun felsefe demek olduğunu ve Kur'an-ı Kerim'de geçen hikmetle ilgili ayetlerin manalarını söyledi. Bir ülkede ve bir toplumda bilimin gelişmesi için belirli şartlar olması gerektiğine değinen Alp, “Bunlardan bir tanesi ülkede istikrar. Barış olacak, insanlar birbirine hoşgörüyle bakacak, saygı sevgi olacak, iyi iş yapanlar desteklenecek. Abbasiler döneminde hep bu yapılmış. Sadece halife değil bazı zenginler de bilim adamlarını desteklemişlerdir. Maksat insanların aydınlanması, kainatın öğrenilmesidir. Türevi ilk defa kullanan kişinin Newton değil, 11-12. yüzyılda İran'da Şerafettin Tusi olduğu yeni ortaya çıktı. Bunu yaklaşık bir sene önce TÜBİTAK mecmuasında okudum” şeklinde konuştu.

İbni Sina'nın hayatından kısaca bahseden Alp, dört yüz eseri olduğunu, bu eserlerinin 43'ünün tıpla ilgili olduğunu belirtti. Alp, “En önemli şaheseri El- Kanun Fi't-Tıp'tır ve bu eser Avrupa 600 yıl okutulmuştur” ifadelerini kullandı.