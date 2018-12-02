SASKİ Dünya Su Konseyi Genel Kurulu'na katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin de (SASKİ) üyesi olduğu Dünya Su Konseyi'nin 8. Genel Kurulu'na katılan Genel Müdür Dr. Rüstem Keleş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sınırlı ve ikamesi mümkün olmayan suyun stratejik öneminin bir kere daha vurgulandığını söyledi.

SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Dünya Su Konseyi'nin Fransa'nın Marsilya kentinde düzenlenen 8. Genel Kurulu'na katıldı. 30 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Genel Kurul'da Dünya Su Konseyi Başkanlığı seçimi de yapıldı. Genel Müdür Keleş, Dünya Su Konseyi Genel Kurulu'nun ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Dr. Rüstem Keleş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda, “SASKİ'nin de üye olduğu Dünya Su Konseyi'nin 8. Genel Kurulu için Marsilya'daydık. Ülkemizden de bazı kardeş Su ve Kanalizasyon İdarelerinin yer aldığı geniş bir katılım oldu. Genel Kurul'da oylarımızı kullandık. Türkiye'den 3 kişi yönetim kuruluna girdi. Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçi hoca üst yönetime seçildi. Dünya Su Konseyi'nin yeni başkanı Luic Fushion oldu. Görevi iki dönem başkanlık yapan Brezilyalı Prof. Dr. Benedito Braga'dan devraldı. Su yönetimi ve Dünya Su Konseyi'nin yönetimi ile ilgili ciddi vaatlerde bulundu. Ayrıca toplantıda 2021 yılında Senegal'in başkenti Dakar'da yapılacak olan 9. Dünya Su Forumu hazırlıkları da konuşuldu. Bu vesileyle sınırlı ve ikamesi mümkün olmayan suyun stratejik önemi bir kez daha vurgulanmış oldu” dedi.