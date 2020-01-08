SASKİ ekipleri Kaynarca ve Ferizli'de sahadaydı

SASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 24 saatlik zaman diliminde Kaynarca'da metrekareye 59 kilogram, Ferizli'de ise 56 kilogram yağış düştüğü, SASKİ ekiplerinin gerekli müdahaleleri gerçekleştirdiği ifade edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından etkili yağışlar karşısında gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda bir buçuk yıl önce ciddi bir sel felaketinin yaşandığı Kaynarca ile Ferizli'de SASKİ ekipleri sahadaydı.

Konuya ilişkin olarak SASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 7 Ocak Salı günü saat 09.00 ile 8 Ocak Çarşamba günü saat 09.00 arasındaki 24 saatlik zaman diliminde Kaynarca'da metrekareye 59 kilogram, Ferizli'de ise 56 kilogram yağış düştüğü tespit edilmiştir. Ekiplerimiz iki ilçede yaşanan sorunlara toplam 8 ekip, 3 vidanjör, 6 iş makinesi, 2 kanal aracı ve 41 personelle müdahale etmiştir. Selin taşıdığı malzemelerle taşkın yaşanma riski olan derelerde malzemeler temizlenmiştir. Yaşanabilecek sorunlara karşı günün her anı hem Kaynarca ve Ferizli'de, hem şehir merkezinde, hem de diğer ilçelerimizde ekiplerimiz hazır kıta beklemektedir. Vatandaşlarımız yaşanabilecek sorunlara yönelik olarak Alo 185 Çağrı Merkezimiz üzerinden 24 saat kurumumuza ulaşabilirler” denildi.