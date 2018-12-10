SASKİ ekipleri sempozyuma katıldı

Uluslararası İçmesuyu ve Atıksu Sempozyumu'nda SASKİ'nin Türkiye'de bir ilk olarak SCADA sistemi ile atıksu arıtma tesislerinde personelsiz işletmeciliğe geçişi ve bu anlamdaki deneyimleri katılımcılarla paylaşıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Afyonkarahisar'da bulunan Korel Termal Otel'de düzenlenen 1. Uluslararası İçmesuyu ve Atıksu Sempozyumu'na katıldı. SASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı İbrahim Bal, sempozyumda ‘Türkiye'de Atıksu Arıtma Tesisleri İşletmesi SASKİ Genel Müdürlüğü Modeli' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda atıksu arıtma tesisi işletmeciliğinde SCADA sistemi vasıtasıyla alanında ilk defa personelsiz işletmecilik yapan SASKİ'nin, diğer Su ve Kanalizasyon İdarelerine bu anlamda örnek teşkil edecek çalışmalarıyla ilgili kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Diğer idarelere rehber bir doküman oluşturmak amacıyla SCADA işletim sisteminin getirdiği avantajlar ortaya konuldu.