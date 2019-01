SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Ercan: “Şehrin su kaynakları son derece kaliteli”

SASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Havza ve Etüt İzleme Birimi, şehrin su kaynaklarının karnesini çıkarmaya devam ediyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Sezar Ercan, “Temiz su kaynaklarının her geçen gün azaldığı dünyamızda en büyük içmesuyu kaynağımız Sapanca Gölü'nü korumak ve şehre alternatif içmesuyu kaynakları kazandırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bunun yanında ilimiz sınırları içerisinde yer alan ve gerek içmesuyu temin edilen, gerekse temin edilebilecek olan bölgelerde kaynakların gerek miktar, gerekse kalite yönünden analizlerini yapıyor, bu kaynakları kayıt altına alıyoruz” dedi.

Sakarya genelinde ve her türlü coğrafi ortamda bulunan kaynaklara ulaşarak buralardan numuneler aldıklarını belirten Ercan, “Aldığımız numuneleri Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından akredite ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından istenen bütün parametrelerden yeterlilik belgesine sahip laboratuvarımızda tüm parametreler bakımından inceliyoruz. Yüzeysel ve yeraltı sularının tamamını kapsayacak bir çalışma yürütüyor, su kaynağının bulunduğu bölgenin özelliğini ve o bölgenin su ihtiyacını değerlendiriyoruz. Bu çalışmalarla hedefimiz kaynakların korunmasının, sürdürülebilirliğinin ve en uygun şekilde kullanımının sağlanması” diye konuştu.

Her bir su kaynağı için karne hazırladıklarını söyleyen Ercan, “Belirlenen periyotlarla aldığımız numuneleri “İçmesuyu Elde Edilen veya Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik” kapsamında izliyor ve her bir su kaynağı için karne hazırlıyoruz. Yürüttüğümüz bu çalışmalar neticesinde her bir havzanın potansiyeli ilk olarak havzanın içinde değerlendirilecek, suyun miktar ve kalitesine göre planlama yapılabilecek, ihtiyaç yaşanması ya da olası kuraklık tehlikesi bulunan dönemlerde alternatif kaynaklara başvurulabilecek. İzlediğimiz parametrelerle suyun kalite ve miktarında meydana gelebilecek olumsuzluklar tespit edilerek gerekli müdahalelerde bulunulabilecek” şeklinde konuştu.

Şu ana kadar şehir genelindeki 46 yüzeysel kaynak ve 40 yer altı suyunu tetkik ettikleri bilgisini veren Ercan, “Toplamda 251 numune aldık. Her numunede 41 parametreyi inceledik. İlgili yönetmeliğe uygun şekilde gerçekleştirilen incelemeler neticesinde hazırlanan analiz raporlarında kaynakların A1 ve A2 kalitesinde sulara sahip olduğu tespit edildi. Bu da incelediğimiz su kaynaklarının son derece kaliteli olduğunu gösteriyor. Çalışmalarımız önümüzdeki dönemlerde de devam edecek” ifadelerini kullandı.