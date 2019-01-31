İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

SASKİ Genel Müdürü Keleş: "Birçok ilke imza atacağız"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr.

Rüstem Keleş, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer'i SASKİ Genel Müdürlüğü'nde ağırladı.


SASKİ Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen görüşmede, SASKİ tarafından yürütülen projeler konuşuldu. Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer'i n gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Müdür Dr. Rüstem Keleş, “Bölge Adliye Mahkemesi'nin şehrimize kazandırılması önemli bir değer kattı. Bizler de şehrimize yeni değerler katmak ve birçok ilke daha imza atmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor, vizyon projeler hazırlamaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda sadece musluklara Türkiye'nin en kaliteli içmesuyunu ulaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda su kaynaklarımıza sahip çıkıyor, suyun gücünden yararlanarak enerji üretiyor, atıksuları en iyi şekilde arıtarak çevremizi koruyor ve geleceğimizi de düşünerek alternatif su kaynakları oluşturuyoruz. Ziyaretleri dolayısıyla Sayın Koçer'e teşekkür ediyor, kendilerine ve onların nezdinde tüm hukuk çalışanlarına görevlerinde kolaylıklar diliyorum” dedi.


Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Koçer ise, “SASKİ'nin çalışmaları hakkında Genel Müdürümüzden bilgiler aldık. Sakarya için oldukça faydalı işlere imza atıyorlar. Kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.