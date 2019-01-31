SASKİ Genel Müdürü Keleş: "Birçok ilke imza atacağız"

Rüstem Keleş, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer'i SASKİ Genel Müdürlüğü'nde ağırladı.

SASKİ Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen görüşmede, SASKİ tarafından yürütülen projeler konuşuldu. Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer'i n gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Müdür Dr. Rüstem Keleş, “Bölge Adliye Mahkemesi'nin şehrimize kazandırılması önemli bir değer kattı. Bizler de şehrimize yeni değerler katmak ve birçok ilke daha imza atmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor, vizyon projeler hazırlamaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda sadece musluklara Türkiye'nin en kaliteli içmesuyunu ulaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda su kaynaklarımıza sahip çıkıyor, suyun gücünden yararlanarak enerji üretiyor, atıksuları en iyi şekilde arıtarak çevremizi koruyor ve geleceğimizi de düşünerek alternatif su kaynakları oluşturuyoruz. Ziyaretleri dolayısıyla Sayın Koçer'e teşekkür ediyor, kendilerine ve onların nezdinde tüm hukuk çalışanlarına görevlerinde kolaylıklar diliyorum” dedi.

Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Koçer ise, “SASKİ'nin çalışmaları hakkında Genel Müdürümüzden bilgiler aldık. Sakarya için oldukça faydalı işlere imza atıyorlar. Kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.