SASKİ Genel Müdürü Keleş: "Şampiyonluğu fazlasıyla hak ediyoruz"

Rüstem Keleş, beraberinde Genel Müdür Yardımcıları Sebahattin Belik, Sezar Ercan ve daire başkanları ile Adapazarı Belediyesi yanında bulunan Dükkan54'ten alışveriş yaptı.

SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş ve kurum bürokratları Sakaryaspor lisanslı ürünlerinin satıldığı Dükkan54'ten yaptığı alışveriş esnasında, Sakaryaspor'un şehrin en büyük markası olduğunu ve ligde eşine az rastlanır bir grafik yakaladığını söyledi. Sakaryaspor'un şampiyonluğu fazlasıyla hakettiğini de belirten Keleş, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu geçtiğimiz günlerde Sakaryaspor'a destek çağrısını yineledi. Bizler de bugün buradayız" dedi.

Sakaryaspor'un iyi olduğu dönemlerde şehirdeki ambiyansın ve sinerjinin de pozitif şekilde etkilendiğini vurgulayan Dr. Rüstem Keleş, “Şu anda takımımız oynadığı futbolla ligde bulunduğu konumu ve şampiyonluğu fazlasıyla hak ediyor. Sezon sonunda doğrudan PTT 1. Lig'e yükseleceğimize yürekten inanıyoruz. Bizler de kurum olarak Sakaryaspor'a desteklerimizi sürdürüyoruz. Bilindiği üzere sezon başında loca alarak katkıda bulunmuştuk. Bugün de en yakın rakibimiz Samsunspor ile kendi sahamızda oynayacağımız maç öncesi lisanslı ürünlerimizin satıldığı Dükkan54'ten alışveriş yaparak katkıda bulunmak istedik. İnşallah takımımız Pazar günü Samsunspor'u da mağlup ederek puan farkını daha da açacaktır. Sakaryasporumuza bu önemli karşılaşma öncesinde başarılar diliyor, tüm taraflarımızı hem maça, hem de Dükkan54'ten alışveriş yapmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi ise sundukları destek için Genel Müdür Dr. Rüstem Keleş ve SASKİ bürokratlarına teşekkür etti.