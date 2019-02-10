SASKİ Genel Müdürü Keleş: "Yenilenebilir enerjide örnek şehir"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yenilenebilir enerjinin önemine vurgu yapan açıklamalarına değinen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, “Bir yerel idare olarak yaptığımız bu yatırımlarla Sakarya yenilenebilir enerji konusunda örnek şehirlerden birisi konumunda bulunuyor” dedi.

SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yenilenebilir enerjiyle ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya değinerek, “Sayın Bakanımız Türkiye genelinde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik üretimin her geçen gün arttığını ifade ederek bunun önemini vurguladılar. Bizler de ülkemizde HES inşa eden ilk yerel idare olarak hayata geçirdiğimiz ve enerji üretimine müsait olan tüm projelerimizde yenilenebilir kaynaklara yatırım yapıyor, ülkemiz ve şehrimiz için temiz enerji üretmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Bakan Dönmez'in infografik aracılığıyla paylaştığı verilere de değinen Keleş, “Türkiye'nin 2017 yılında yerli kaynaklı elektrik üretimi yüzde 45,48'ken 2018'de yüzde 49,65'e yükseldi. Yine yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimimiz 2017'de yüzde 29,64'ken 2018'de yüzde 32,54 oldu. ADASU HES ile bu değerlere bizler de pozitif bir katkı sunduk. Akyazı'da inşa ettiğimiz Keremali HES tamamlanma aşamasında. İnşallah kısa süre içerisinde orada da enerji üretimine başlayacağız. Yine Akçay Barajı Projesi kapsamında inşa ettiğimiz 3 HES ile yılda 45 milyon kilovat enerji üreterek ülkemize ve Sakaryamıza güç katacağız. Bu 3 HES'ten birisi olan Hızırilyas HES'te türbin montajlarımız tamamlandı. Santral binası ve diğer teknik kısımlarla ilgili çalışmalar sürüyor. Hacımercan HES ve İkramiye HES'te de çalışmalarımız sürüyor. Bir yerel idare olarak yaptığımız bu yatırımlarla Sakarya yenilenebilir enerji konusunda örnek şehirlerden birisi konumunda bulunuyor. İnşallah bu anlamdaki yatırımlarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.