SASKİ öğrencileri zorlu iş hayatına hazırlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), sunduğu staj imkanlarıyla hem öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dökmelerine yardımcı oluyor, hem de iş hayatını tanımalarını sağlıyor. 3+1 ve 7+1 Eğitim Modeli kapsamında her güz, bahar ve yaz dönemlerinde stajyer kabul ettiklerini belirten SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Belik, “Stajyer öğrencilerimiz kurumumuz bünyesinde adeta personellerimiz gibi çalışıyor, gelişiyor ve öğreniyorlar. Önümüzdeki bahar döneminde de çok sayıda öğrencimize staj imkanı sağlayacağız” diye konuştu.

“Sorumluluk almaları sağlanıyor”

SASKİ bünyesinde staj yapan öğrencilerin teknik ve idari alanlarda yer alabildiklerini söyleyen Belik, “Kurumumuz saha çalışmalarının yoğun olduğu, aynı zamanda evrak işlerinin gerçekleştirildiği, halkla ilişkilerin de önem arz ettiği bir kurum. Bu anlamda üniversitelerin çok farklı bölümlerinden gelen öğrenciler kurumumuzda staj yapabiliyor. Hem sahada yer alabiliyor, hem resmi yazışma ve evrak işlerini öğrenebiliyor, hem de bizzat vatandaşlarımıza doğrudan ulaşan birimlerimizde bu anlamda tecrübe kazanabiliyorlar. Gerek çalışanlarımız ve gerekse ilgili şube müdürlerimiz öğrencilerimizi sıkı şekilde takip ediyor, sorumluluk almalarını sağlıyorlar. Aynı zamanda danışman hocalarımızla da sürekli irtibat halinde oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“28 öğrenci istihdam edildi”

Belik sözlerinin devamında, “Kurumumuz bünyesinde 3+1 ve 7+1 Eğitim Modeli kapsamında staj yapan öğrenciler iş hayatına biraz daha aşina, nelerle karşılaşabileceğini bilecek şekilde okullarından mezun oluyorlar. SASKİ'de 2017 yılından itibaren 443 öğrenci staj yaptı. Staj esnasında ortaya koyduğu gayretle kurumumuz idarecilerinin dikkatini çeken 28 öğrenci daha sonra ihtiyaç dâhilinde kurumumuz bünyesinde istihdam edildi. Yine staj referansı SASKİ olan öğrencilerin birçok kurumda iş imkânı bulduğuna dair örnekler de mevcut. Önümüzdeki bahar döneminde de birçok bölümden öğrenciye staj imkânı sağlayacağız. Bunun için 4 Şubat 2019 Pazartesi gününe kadar kurumumuz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na ya da ilgili danışman hocalara başvurulabilir” şeklinde konuştu.