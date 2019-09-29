SASKİ oluşturduğu ağ sistemiyle afetlere hazır

Son günlerde Marmara Denizi'nde meydana gelen depremlerle mevcut coğrafyada yaşamanın çok sayıda olumlu yönünün yanı sıra azami derecede dikkat ve hazırlığı da gerektirdiğini vurgulayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yatay mimari ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) gibi önlemlerin yanı sıra kriz anındaki iletişim ve kesintisiz hizmet anlamında da yatırımlar hayata geçirdiklerini söyledi. Yaşanan depremlerle afetlere karşı tedbirli olmanın öneminin bir kere daha ortaya çıktığını vurgulayan Başkan Yüce, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) bünyesinde geliştirdikleri ve tüm şehri kuşatan haberleşme sistemiyle tüm operatörlerin dahi iletişim sağlayamadığı anlarda SASKİ sisteminin işler halde olduğunu ve birimler arasında rahatlıkla iletişim kurularak su ve kanalizasyon hizmeti ile abone hizmetlerinin devam ettiğini ifade etti.

Kısa süre önce SASKİ tarafından hayata geçirilen Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemi (GNSS) ile elde edilen anlık verileri Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile paylaştıkları bir protokol imzaladıklarını hatırlatan Yüce, “Bu protokol kapsamında şehrimizdeki depremsellik araştırmaları belki de bu anlamda ülkemizin en önde gelen kurumlarından birisi tarafından takip edilir duruma geldi. Su, gerek insan gerekse tüm canlı yaşamının en önemli kaynağı. Olası afet durumlarında da suya ulaşabilmenin anlamını Marmara Depremi'nde hep birlikte daha iyi kavradık. Bu yüzden ciddi yatırımlarla şehrin içmesuyu altyapısını depreme ve diğer afetlere uygun hale getirmek için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Afet durumlarında vatandaşlara su ve kanalizasyon hizmeti sunmanın kritik bir mesele olduğunu vurgulayan Yüce, “Kısa süre önce yaşadığımız şiddetli deprem iletişim altyapısının böyle durumlarda yetersiz kaldığını bizlere gösterdi. İşte biz tam da bu durumun önüne geçebilmek ve her şartta aktif bir sistem oluşturmak için SASKİ Sistem ve Network Şube Müdürlüğümüz eliyle önemli adımlar attık. Serdivan'da bulunan ve 2013 yılından itibaren çalışmalarını başlattığımız sistemin omurgasını oluşturan Hızırilyas Transmission Kulesi ve bu kulenin altında şehrin dört bir yanına yayılan toplam 12 adet pop (atlama) noktalarımızla radyo linkleri vasıtasıyla kesintisiz iletişim sağlıyoruz. Mevcut şebekeler üzerinden iletişimin kesildiği anlarda bile biz kendi kurduğumuz sistemimiz üzerinden rahatlıkla iletişim kurabilir haldeydik” diye konuştu.

Sistemin daha da gelişeceğini söyleyen Başkan Yüce, “Bu sistemimiz ile SASKİ'nin tüm tesisleri kablosuz ağ kapsamında bulunuyor. Afet durumlarında IP telefonlarla iletişim sağlıyoruz. 107 scada istasyonumuz ile 23 hizmet noktamızı, mevcut ve inşa halindeki toplam 5 hidroelektrik santralimizi, 11 içmesuyu ve yapımı süren Taraklı Atıksu Arıtma Tesisimizi de dahil edersek 7 atıksu arıtma tesisimizi radyo linkleriyle sürekli işler halde tutuyoruz. Arızaları anında görüntüleyerek müdahalede bulunabiliyor, vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet sağlayabiliyoruz. Bu sistemdeki iki yönlü data akış hızımız ise 1.2 gigabite ulaşabiliyor. İnşallah yapacağımız yeni yatırımlarla bu sistemimizi daha da gelişmiş hale getirecek, teknolojik anlamdaki yeniliklerimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.