SASKİ tarafından düzenlenen 'Bilinçli su kullanımı eğitimleri' devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından şehir genelinde sürdürülen 'Bilinçli Su Kullanımı Eğitimleri' Kocaali'nde bulunan ortaokullarında devam ediyor.

SASKİ tarafından düzenlenen 'Bilinçli su kullanımı eğitimleri' Kocaali Beşevler Ortaokulu ve Kocaali Karşı Mahalle Ortaokulu ile devam etti. Eğitimle ilgili düşüncelerini paylaşan Karşı Mahalle Ortaokulu Müdürü Müdit Aytatlı, “Su, her zerresine büyük önem verilmesi gereken çok değerli bir nimet. Çocuklarımız inşallah bu eğitimle öğrendiklerini uygulayacaklardır. Bilinçli Su Kullanımı Eğitimlerinin her yaş grubuna verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Su, her zerresine büyük önem verilmesi gereken çok değerli bir nimet. Çocuklarımız inşallah bu eğitimle öğrendiklerini uygulayacaklardır. Daha da önemlisi bunu çevreleri ve aileleri ile de paylaşmaları olacak. Eğitimci kadrosu olarak bizlerin de bilinçlenmesine vesile olan bir eğitim oldu. SASKİ'ye çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Eğitim sonunda ‘Su Müfettişi' ilan edilen öğrencilere SASKİ tarafından hazırlanan eğitim çantaları hediye edildi.