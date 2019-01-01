SASKİ yatırımları 2019'da da devam edecek

Rüstem Keleş 2019 yılında yatırımların devam edeceğini açıkladı.

Rüstem Keleş, geride kalan 2018 yılı faaliyetleri ve 2019 yılı hedeflerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Verimli ve yatırımlarla dolu bir yılı geride bıraktıklarını söyleyen Keleş, “Şehrimiz için belirlediğimiz vizyon doğrultusunda adım adım ilerlemeye devam ediyoruz. 2018 yılı da bu anlamda hedeflerimize yaklaştığımız bir yıl oldu. İnşallah 2019'da da hayata geçireceğimiz projelerimiz ve gelişime açık kurumsal yapımızla daha da iyisi için gayret gösteceğiz” dedi.

İçmesuyuna yönelik ortaya koydukları perspektif kapsamında başarılı çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Dr. Rüstem Keleş, “Çok şükür teknoloji odaklı, dünyayı takip eden, bilimsel ve proaktif yaklaşımı esas alan su yönetimi anlayışımız sayesinde Türkiye'nin en kaliteli içmesuyunu vatandaşlarımızın musluklarına ulaştırıyoruz. 2014 yılından itibaren sorumluluk sınırlarımızın tüm ilimizi kapsamasıyla hizmet kalitemizi şehrimizin dört bir yanına yaymak için yeni içmesuyu yatırımlarını bir bir devreye alıyoruz. Gelecekte dünyayı bekleyen en önemli tehlikelerden birisi temiz su kaynaklarının gün geçtikçe daha da azalması ve kirlenmesi. Biz alternatif su kaynakları inşa ederek bu tehlikeye karşı da tedbirlerimizi alıyoruz” diye konuştu.

Dr. Rüstem Keleş yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada baraj inşa etmenin Büyükşehir Belediyelerinin görevi olduğunu söyledi. Şükürler olsun 140 milyonluk yatırımla şehrimize kazandırmak için çalışmalarında artık son aşamaya geldiğimiz Akçay Barajı, Türkiye'de bir yerel idare tarafından inşa edilen ilk baraj olma özelliğini taşıyor. Akçay Barajı tertemiz kar sularını tutarak şehrimize yıllık 40 milyon metreküp içmesuyu sağlayacak. Bu sayede Sapanca Gölü'nden aldığımız su miktarı çok az bir seviyeye düşecek. Hem elektrik masraflarımız azalacak, hem de barajın isale hattına kurduğumuz 3 HES ile yılda 45 milyon kilovata kadar elektrik üreteceğiz. Sapanca Gölü'nde ve Akçay Barajı'nı inşa ettiğimiz bölgedeki doğal canlılığa da katkı sunmuş olacağız. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından inşa edilen Ballıkaya Barajı ve şehrimizin kuzeyinde inşa edeceğimiz Çamdağı Barajı ise Sakarya'mızın içmesuyu geleceğine önemli alternatifler olacaklar” şeklinde konuştu.

Su kayıplarının azaltılması için şehir merkezinde yer alan ilçelerde kritik yatırımlara imza attıklarını vurgulayan Keleş, “Erenler ve Serdivan'ın içmesuyu altyapısı depremden sonra yenilenemediği için bu bölgelerimizde yüzde 70'lere ulaşan su kayıpları yaşanıyordu. Bizler canlı bir şehirde tüm riskleri göze alarak milli servetimizin heba olmaması için çalışmalara başladık. Bu projelerimizi tamamlayarak su kayıplarını dünya standartlarına indirdik. İçmesuyu projelerimiz 2019 yılında da hız kesmeden devam edecek. Söğütlü İçmesuyu Projesi'ni, Hendek'in Bakacak, Eskibıçkı ve Bıçkıatik Mahallelerini doğal kaynak sularıyla buluşturacağımız projeleri, Karasu-Kocaali İçmesuyu Projesi'ni, Sapanca İçmesuyu Projesi'ni ve Taraklı ve Geyve'nin yüksek kesimlerde yer alan mahallelerini birinci sınıf içmesuyu ile buluşturacağımız projeyi tamamlayacağız. Çevreci bir kurumuz. Suyu kaynağında korumak için çaba gösteren, tabiata ve içinde bulunan tüm canlıların yaşamına büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda atıksu altyapımızı her geçen gün daha genişletiyoruz. Geride bıraktığımız yıl şehir genelindeki atıksu arıtma tesisi sayımızı 6'ya çıkardık. Karadeniz'e, Sapanca Gölü'ne ve Sakarya Nehri'ne su karışmıyor. Mavi Bayraklı plaj sayımız ikiye yükseldi. İnşallah 2019'da Adapazarı'nın Süleymanbey, Bağlar ve Köprübaşı Mahallelerinde inşa çalışmalarına başladığımız kanalizasyon projemizi, Ferizli-Söğütlü Kanalizasyon Projesi'ni ve Taraklı Atıksu Arıtma Tesisi'ni tamamlayarak hizmete alacağız. Karaman Atıksu Arıtma Tesisi'ne Koku Arıtım Ünitesi'ni kurarak bu anlamda yaşanan koku sorununu tamamen ortadan kaldırmış olacağız” ifadelerini kullandı.