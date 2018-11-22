SASKİ yatırımlarından memnuniyet yüzde 94

Rüstem Keleş, barajdan HES'e, içmesuyu arıtma tesislerinden atıksu arıtma tesislerine, içmesuyu kalitesinden abone işlerine; Sakaryalıların yüzde 94'ü altyapı hizmetlerinden memnun olduğunu belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, kurumun vatandaş memnuniyet anketi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 15 Ekim-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen ankette ulaşılan bin 352 vatandaşın yüzde 93,79'u altyapı hizmetlerinden memnun olduğunu belirtti. Dr. Rüstem Keleş, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana ara vermeden şehrimiz için çalışıyoruz. Son 9 yılda Sakaryamız için 1,3 Milyar TL'yi aşan yatırım yaptık. İnşallah çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Vatandaş Memnun”

Anket ile ilgili detayları da paylaşan Keleş, “Son 1 ayda kurumumuza başvuran, kurumumuzda işlem yapan vatandaşlarımıza ulaştık. Toplam bin 352 hemşerimizle yaptığımız görüşmelerde yüzde 93,79 oranında memnuniyet aldık. 1352 vatandaşımızdan 1268'i kurumumuzun gerçekleştirdiği çalışmalardan memnun olduğunu belirtti. İnşallah bu seviyeyi, bu teveccühü korumak ve daha da ileri taşımak için aynı azimle çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

“1,3 milyar yatırım”

Dr. Rüstem Keleş sözlerinin devamında, “Sakarya'da son 9 yılda 1,3 Milyar TL'yi aşan yatırımı hayata geçirdik. Şehrimizin gelecek nüfus perspektifini göz önüne alarak yeni içmesuyu hatları, kanalizasyon hatları, içmesuyu ve atıksu arıtma tesisleri inşa ettik. Her zaman çevreyi önceledik. Doğal kaynaklarımızı koruduk. Sapanca Gölümüze sahip çıktık. Şehrimizin içmesuyu geleceğini garanti altına almak için alternatif kaynaklar üretiyoruz. Sapanca Gölümüze alternatif olacak Akçay Barajımız tamamlanmak üzere. Şehrimizin doğusunda inşa edilen Ballıkaya Barajı'nda önemli mesafe alındı. İnşallah yap-işlet-devret modeliyle de şehrimin kuzeyine Çamdağı Barajı'nı inşa edeceğiz. 9 yılda 10 içmesuyu arıtma tesisi inşa ettik. Vatandaşlarımızın çeşmelerine Türkiye'nin en kaliteli içmesuyunu ulaştırıyoruz. İlçelerimize kanalizasyon altyapısı kazandırdık ve 3 Atıksu Arıtma Tesisi inşa ettik. Taraklı Atıksu Arıtma Tesisi'nin ihalesi yapıldı. İnşallah Kaynarca'ya da bir arıtma tesisi inşa edeceğiz. Yerel yönetimler tarafından inşa edilen ilk hidroelektrik santral olan ADASU HES ile bugüne kadar 37 Milyon TL'lik enerji ürettik. Yine Türkiye'ye örnek olacak isale hatları üzerine inşa ettiğimiz HES'lerle de üretim kapasitemizi iki katına çıkaracağız. Yatırımlarımızın tamamlanmasıyla Türkiye'de tükettiği enerjiden fazlasını üreten ilk Su ve Kanalizasyon İdaresi olacağız. Sakaryamız için tesisler, barajlar ve HES'ler inşa ettik. 1,3 Milyarlık yatırımla şehrimizin geleceğini garanti altına aldık. Hamdolsun bugün geldiğimiz noktada vatandaşlarımızın gösterdiği bu yüksek memnuniyet oranı bizler için aynı zamanda hem motivasyon hem de daha çok çalışma kaynağı. İnşallah bu oranı daha da yükselterek şehrimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.