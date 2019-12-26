SASKİ'den CBS ile daha kısa sürede daha kaliteli hizmet

Böylelikle vatandaşlara daha kısa sürede ve daha kaliteli hizmet sunuluyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), vatandaşlara daha nitelikli ve etkin hizmet sunmak amacıyla teknolojik yenilikleri hayata geçirmeye devam ediyor. Hizmet alanının 2014 yılında yapılan kanuni düzenlemeyle il sınırlarına genişlemesiyle birlikte tüm büyükşehir ile su ve kanalizasyon idarelerinde konuma dayalı uygulamalara duyulan ihtiyaç artıyor. Bu doğrultuda SASKİ 2013 yılından beri sürdürdüğü coğrafi bilgi sistemleri (CBS) faaliyetleriyle birçok saha ve ofis çalışmasını CBS tabanlı olarak konuma dayalı bir şekilde yürütüyor.

CBS aracılığıyla yerine getirilen iş ve işlemlere ilişkin olarak SASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “CBS altyapımızı her geçen gün daha da geliştirmek ve kontrolünü en etkin şekilde sağlamak için kurumumuz bünyesinde Yazılım ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü yer alıyor. Alanında uzman çalışanlarımızın takip ettiği altyapıdan birçok birimimiz faydalanıyor. CBS vasıtasıyla arızaları yerinde tespit edebiliyoruz. Altyapıya yönelik yeni yatırımlarımızı organize ederken ve planlarken CBS'den önemli ölçüde yararlanıyoruz” denildi.

Türkiye'de en ciddi meselelerden birisi olan su kayıp kaçak oranları noktasında da CBS'den yararlanıldığı vurgulanan açıklamada, “Abonelerimizin su tüketimlerini konumsal olarak analiz edebiliyoruz. Bu analizlerimiz kayıp kaçakları önleme noktasında bize yol gösteriyor. Sapanca Gölü havzası ve diğer içmesuyu havzalarında bulunan kaynak ve numune alma noktalarını tespit etmek ve havzalar içerisinde yer alan mutlak koruma alanlarına yönelik saha çalışmaları gerçekleştirmek için de CBS'yi kullanıyoruz. İçmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekeleri ile kurum taşınmazlarının tek bir yerde hem konumsal hem de sözel olarak tutulması, yapılan protokollerle altyapıya ilişkin çeşitli verilerin ilgili kurum ve kuruluşlarla anlık olarak güvenli ve hızlı bir şekilde paylaşılması gibi daha birçok iş ve işlemde de coğrafi bilgi sistemlerini etkin olarak kullanıyoruz. Böylelikle iş ve işlemlerin süresini ciddi oranlarda azaltarak zamandan tasarruf sağlıyoruz. CBS'yi daha da geliştirmeye yönelik yaptığımız çalışmalar ile analiz yeteneklerini daha da arttırıyor ve hizmet kalitemizi sürekli yükseltiyoruz” ifadeleri kullanıldı.