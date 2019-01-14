SASKİ'den kar uyarısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından yapılan açıklamayla Sakarya'nın yüksek kesimleri için kar yağışı uyarısında bulunuldu.

SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 15 Ocak Salı günü öğlen saatlerinden itibaren şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiği belirtilerek, vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları, sayaç ve tesisatlarını don tehlikesine karşı koruma altına almaları uyarılarında bulunuldu.

Açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 15 Ocak 2019 Salı günü saat 12.00 ile 16 Ocak 2019 Çarşamba Günü saat 09.00 saatleri arasında şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenmekte, kar kalınlığının 10-20 santimetreye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ekiplerimiz yaşanabilecek olumsuz durumlara müdahale etmek, karla mücadele noktasında ilgili birimlere yardımda bulunmak için 24 saat göreve hazır beklemektedir. Kurumumuza haftanın her günü, günün her saati ALO 185 Çağrı Merkezimiz üzerinden ulaşılabilir. Vatandaşlarımızdan kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, su sayaç ve tesisatlarını don tehlikesinden korumak için gerekli tedbirleri almaları önemle rica olunur” denildi.