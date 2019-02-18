SASKİ'den Kilis'e vidanjör

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kilis İl Özel İdaresi'ne bir adet vidanjör hibe etti.

SASKİ, envanterinde bulunan bir vidanjörü Kilis'e hediye etti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan SASKİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Bayram Koncuk, “Kilis Valiliği kurumumuzdan çalışmalara destek amaçlı olarak bir vidanjör talebinde bulunmuştu. Bizler de yedek envanterimizde bulunan vidanjörlerimizden birisini hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla hibe ederek Kilis İl Özel İdaresi'ne teslim ettik. Bu anlamda Kilis'e bir katkı sunmuş olmak bizler için mutluluk kaynağı oldu” diye konuştu.