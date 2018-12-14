SASKİ'nin hizmetleri yüzleri güldürüyor

Ferizli'nin Akçukur ve Değirmencik Mahallelerinde de arıza ve kesinti durumlarının önüne geçmek için önemli bir çalışma gerçekleştirildi. Akçukur Mahallesi'nden Değirmencik Mahallesi'ne 2 bin 500 metre uzunluğunda iletim hattı yapılarak ilçede Sapanca Gölü suyunun ulaşmadığı tek yer olan Akçukur Mahallesi'ne göl suyu ulaştırıldı. Mahallenin mevcut kaynağı ise 500 metrelik bir hatla Değirmencik Mahallesi'ne ulaştırıldı. Böylece iki mahalle de kesinti durumlarında kullanabilecekleri alternatif içme suyu kaynakları ile buluşturuldu.

SASKİ'nin dört dörtlük hizmet sunduğunu belirten Akçukur Mahallesi Muhtarı Recep Uslu, “35-40 yıldan beri kendi çabalarımızla köyümüze su hizmeti sunmaya çalışıyorduk. Büyükşehir sınırlarının il sınırlarına genişlemesi ile beraber SASKİ geldi. Mahallemiz engebeli ve dağınık bir yerleşime sahip olmasına rağmen çok güzel hizmetler alıyoruz. Yaklaşık 15-20 hanemiz yüksek kesimlerde oturuyor. Bu vatandaşlarımıza özellikle yaz mevsimlerinde su ulaştıramıyorduk. SASKİ sayesinde o hanelerimiz de suya kavuştu. Mevcut kaynak suyumuz kireçliydi. Şimdi Sapanca Gölü suyu da mahallemize ulaştı. Çok memnunuz. Emeği geçen tüm çalışanlardan Allah razı olsun. SASKİ'ye ne kadar teşekkür etsek azdır. Dört dörtlük hizmet sunuyorlar” dedi.