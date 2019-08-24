SASTOP'tan, Başkan Işıksu'ya ziyaret

Sakarya Sivil Toplum Platformu (SASTOP) Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'yu ziyaret etti.

Ziyarette SASTOP ve Türkiye Avrupa Birliği Derneği Sakarya Şube Başkanı Avukat Önder Döker'in yanı sıra FOLKART Derneği Başkanı Sinan Çileli, Toplumsal Dayanışma ve Kadın Gelişim Derneği Başkanı Hülya Lüleci, Bisiklet Sporları Derneği Başkanı Şefik Akar, Romanlar Derneği Başkanı Orhan Tanyel, Sivaslılar Koruma Derneği Başkanı Aytaç Güner, Geyve Boğazı Koruma Derneği Başkanı ve TEMA Temsilcisi Kamuran Tan da bulunurken, Başkan Mutlu Işıksu misafirleri ile sohbet etti.

Ziyarette konuşan SASTOP Başkanı Önder Döker, şehrin sorunlarını dile getirmek ve güzellikleri paylaşmak amacı ile şehre gönül verenlerle kurdukları SASTOP ile bu güne kadar Sakarya'nın tüm sorunlarına eğildiklerini ve güzelliklerini paylaştıklarını ifade ederek, “Sakarya sevdalıları olarak oluşturduğumuz platformda sık sık bir araya gelerek şehrimiz için ortak fikir yürütüyoruz. Adapazarı'na çok değer veriyor ve kıymetli başkanımızla meselelerimizi paylaşmayı arzuluyoruz. Yakın ilgileri için Mutlu Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

SASTOP Yönetimine teşekkür eden Başkan Mutlu Işıksu, yaptıkları tüm çalışmalarda şehir insanının düşüncelerini aldıklarını vurguladı. Başkan Işıksu, “Sivil Toplum Kuruluşları bizim için çok kıymetli. Adapazarı'nı çok seviyoruz. Bu şehir hepimizin. Hep birlikte yaşadığımız şehre sahip çıkarak daha güzel günler için çalışacağız. Tüm çalışmalarımızda istişareyi merkeze alarak hareket ediyoruz. Milletimizin teveccühüne layık olacaksak birlikte çalışma kültürünü daha iyi seviyelere taşımak mecburiyetindeyiz” diye konuştu.