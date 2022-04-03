Satranç Türkiye Kupası heyecanı sona erdi

8 gün boyunca devam eden Türkiye Kupası mücadelelerinde En küçüğü 8, en büyüğü 80 yaşında olan ve 58 ilden toplam 280 sporcu 11 tur boyunca kıyasıya yarıştı.

8 gün boyunca devam eden ve büyük heyecana sahne olan Türkiye Kupası mücadelelerinde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Ödül törenine Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'ın yanı sıra Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Sakarya Uygulamalı Eğitimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetli ve Spor Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç, TSF Başkan Vekili Av. Fatih Maden, TSF Asbaşkanı Ömer Asım Ötegen, TSF Yönetim Kurulu Üyesi Av. Berkay Çelik, sporcular ve velilerde katıldı.

En küçüğü 8, en büyüğü 80 yaşında olan ve 58 ilden toplam 280 sporcunun katıldığı Türkiye Kupası 11 tur boyunca kıyasıya mücadeleye sahne oldu. 11 tur sonunda Türkiye Kupası şampiyonu CM Efe Metahan Yavuz olurken 2'inci IM Ege Köksal ve 3'üncü Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu CM Şiar Yaran oldu. Türkiye Kupası'nda 4'üncü FM Yamaç Samani, 5'inci FM Okan Özsakallıoğlu, 6'ncı FM Volkan Sevgi, 7'nci CM Emre Kırılmaz, 8'inci Eray Kılıç, 9'uncu FM Umut Erdem Gündüz, 10'uncu ise Melih Yurtseven oldu.

Ödül töreninde konuşan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, turnuvanın düzenlenmesine katkı sunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve yöneticilerine teşekkür ederken, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin ise, Türkiye Kupası'na en iyi şekilde ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.