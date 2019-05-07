Satranç ve Akıl Oyunları Turnuvası tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi Çocuk Kulüplerinin düzenlemiş olduğu Geleneksel Satranç ve Akıl Oyunları Turnuvası 4-5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. İki gün boyunca gerçekleşen yarışmada çocukların bireysel olarak zekalarını iyi bir şekilde kullanmaları, yeteneklerini keşfetmeleri ve sosyal ilişkilerinde olumlu, tutum davranış geliştirmelerine katkı sağlamak en önemli amaç oldu.

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı turnuvada ödüller 11 Mayıs Cumartesi saat 14.00'de SGM'de gerçekleştirilecek yılsonu etkinliklerinde sahiplerinin olacak.