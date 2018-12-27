SATSO önündeki yolda sona gelindi

OSB arasında inşe edilen yeni duble yolda sona geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, D-100 Karayolu (SATSO) ile 1. OSB arasında hayata geçirilen duble yol çalışmalarında gelinen son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Genişliğin 40 metreye çıkarıldığı bölünmüş yolda ilk kat asfaltın sona erdiği bilgisini paylaşan Başkan Toçoğlu, orta refüj ve kaldırım çalışmalarının ardından son kat asfaltını da tamamlayarak şehre kazandıracaklarını söyledi. Toçoğlu, duble yolda bisiklet yollarının da yer alacağını dile getirdi.

“OSB ulaşımlarına duble rahatlık”

Yeni duble yol ile OSB ulaşımlarına rahatlık kazandıracaklarını dile getiren Başkan Toçoğlu, “Çalışmalarımızda sona yaklaştık. 1 kilometrelik çalışmamız ile şehrimiz duble yol ağını genişletiyor, SATSO-1. OSB arasında 40 metre genişliğe sahip yeni bir bölünmüş yol inşa ediyoruz. İlk kat asfalt çalışmalarımız sona erdi. Kaldırım ve orta refüj çalışmalarının ardından son kat asfaltını da tamamlayarak şehrimizin hizmetine sunacağız. Araçların yoğun olarak kullandığı 1. OSB ulaşımlarına duble konfor getireceğiz. Hayırlı olsun” dedi.

“Çınar Ağacı koruma altında”

Bölünmüş yol güzergahında bulunan 270 yıllık çınar ağacını koruma altına aldıklarını ifade eden Başkan Toçoğlu, “Hayata geçirdiğimiz çalışmalarda yeşile, doğaya, çevreye karşı olan hassasiyetimizi hep ön planda tuttuk. 1. OSB güzergahında yer alan çınar ağacı da inşallah uzun yıllar boyunca yaşamaya devam edecek” diye konuştu.