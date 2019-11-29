SATSO Turizm Komisyonu projelerini Başkan Özen'e sundu

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ( SATSO ) bünyesinde kurulan ve kent bütününe yönelik verimli çalışmalarını sürdüren SATSO Turizm Komisyonu, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'e ziyaret gerçekleştirdi ve turizm alanında değerlendirmelerde bulundular.

Turizm Komisyonu Başkanı Taner Belge, İpekyolu üzerinde bulunan ilçenin değerlerini öne çıkaracak yeni bir destinasyon üzerinde bilgi paylaşımında bulundu. Başkan Belge, komisyon olarak uzun süredir yürüttükleri çalışmaların sunum haline geldiğini ve Turizm Bakanlığının yeni rotalar çalışmasında yer alabileceğini belirtti.

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İş dünyasının enerjisine ve gücüne inanıyor ve katkılarını önemsiyoruz. Sapanca Belediyesi olarak ilçemizin, ilimizin ve ülkemizin menfaatine olacak tüm çalışmaların yanındayız. Rabbim bu görev süremizde halkımıza değer katacak çalışmalara imza atmayı bizlere nasip etsin” dedi.