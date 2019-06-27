SATSO Türk Müziği Topluluğu'ndan yaz konseri gerçekleşti

10 yılı aşkın süredir, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde çalışmalarını yürüten Türk Müziği Topluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da yaza merhaba konseri ile sanatseverlerle buluştu. İki bölümden oluşan konserin, ilk bölümünde SATSO Türk Müziği Topluluğu solo ve koro olmak üzere seçkin eserleri seslendirirken, ikinci bölümünde konuk TRT Sanatçısı Mine Geçili sanatseverlere musiki dolu bir gece yaşattı. Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde yaklaşık bin kişinin doldurduğu salonda gerçekleştirilen konser, büyük beğeni aldı.

Şef Hamdi İtil yönetimindeki konsere, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SATSO Disiplin Kurulu Başkanı ve eski dönem Başkanlarından Erol Öztürk Hacıeyüpoğlu, SATSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve eşleri, Sakarya il protokolü ile çok sayıda davetli iştirak etti. SATSO Korosu ile de sanat müziğinin eşsiz eserlerine icra ettiği gecede çiçek takdim etmek üzere sahneye gelen SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, “Sakarya Ticaret Ve Sanayi Odası bünyesinde 2008 yılından beri çalışmalarını sürdüren ve düzenlediği konserlerle her defasında büyük ilgi gören SATSO Türk Müziği Topluluğu, bu kez yaz konseri ile bize değerli saatler yaşattı. İlimizde genele yayılan kültür sanat faaliyetler ihmal edilirse, toplumsal olarak her şeyi olumsuz etkiler. Bu nedenle Sakarya Ticaret Ve Sanayi Odası Türk Müziği Topluluğu ve diğer faaliyetler bizim için çok önemli. SATSO Türk Müziği Topluluğu üyelerine, şef Sakarya Üniversitesi öğretim görevlisi Hamdi İtil'e, değerli konuk sanatçımız Mine Geçili'ye eşsiz eser takdimi için çok teşekkür ediyorum. Sanat ve duygu dolu bir akşamda bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz” dedi.