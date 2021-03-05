SAÜ akreditasyonda birinci, sosyal sorumluluk projelerinde ikinci sırada

YÖK, üniversitelerin performansının değerlendirildiği 2020 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporunda en başarılı üniversitelere ilişkin veriler paylaştı. Raporda yer alan göstergeler ‘Eğitim ve Öğretim', ‘Araştırma ve Geliştirme, Proje ve Yayın', ‘Uluslararasılaşma', ‘Bütçe ve Finansman' ile ‘Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk' ana kategoriler altında gruplandı. SAÜ, Türkiye'de akredite lisans program sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında birinci sırada yer alarak 35 akredite programı ile İstanbul Teknik Üniversite ile birinciliği paylaştı. Rapora göre Sakarya Üniversitesi, öğrenciler tarafından yürütülen 456 sosyal sorumluluk projesi ile 2'nci sırada yer alırken, kariyer merkezleri tarafından gerçekleştirilen 224 faaliyet ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin kar oranı en yüksek olan üniversiteler arasında 4'üncü oldu.

Desteklenen 434 Ar-Ge projesi ve uluslararası fon destekli 59 proje ile üniversiteler arasında 5'inci olan SAÜ, öğrenciler tarafından yürütülen 217 endüstriyel proje ve endüstri ile ortak yürütülen 258 proje ile 6'ncı sırada yer aldı. Sakarya Üniversitesi diğer kategorilerde üst sıralarda kendisine yer buldu. SAÜ, kamu kurumları ile ortak yürütülen 72 proje ile 7'nci, verilen 8 bin 644 sertifika sayısı ile 8'inci, yabancı uyruklu 2 bin 851 öğrenci ile 12'nci oldu. SAÜ, bunun yanında uluslararası değişim programları kapsamında gelen 28 öğretim elamanı, uluslararası değişim programlarına katılan 328 öğrenci ve endüstri ile ortak yürütülen projelere ait bütçenin sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında 14'ncü sırada yerini aldı. SAÜ, uluslararası değişim programları kapsamında gelen 158 öğrenci, doktora programlarından mezun olan 180 öğrenci ve öğretim elemanı başına düşen ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış 0,179 yayın oranı 15'nci sırada kendisine yer buldu.