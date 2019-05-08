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SAÜ Çok Sesli Korosu ödülle döndü

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çok Sesli Korosu, 7.

Sansev İstanbul Korolar Festivali'nden “Homojenlik” ödülüne layık görüldü.


19-23 Haziran tarihleri arasında Avusturya'da Türkiye'yi temsil edecek Sakarya Üniversitesi Çok Sesli Korosu, 7. Sansev İstanbul Korolar Festivali'nden “Homojenlik” ödülü ile ayrıldı. 3 farklı ülke ve Türkiye'nin 25 şehrinden toplam 118 koronun katıldığı festivalin bu yıl ki onur konuğu besteci Nevit Kodallı oldu. Berkay Yılmaz şefliğinde, 2014 yılından beri Sakarya Üniversite'sinde aktif olarak faaliyet gösteren koro, üniversitenin farklı bölümlerinde okuyan 20 öğrenciden oluşuyor.


Sakarya Üniversitesi Çok Sesli Korosu, 19-23 Haziran tarihleri arasında Avusturya'da gerçekleşecek 7. Anton Bruckner Korolar Yarışması ve Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek.

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