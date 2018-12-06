SAÜ' de “Malezya'da İslami Eğitim ve Müslümanlar” konferans düzenlendi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arapça Dil Kulübü tarafından “Malezya'da İslami Eğitim ve Müslümanlar” konulu konferans düzenlendi.

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda yapılan konferansa Malezya Malaya Üniversitesi İslam Araştırmaları Akademisi öğretim üyesi Dr. Asyraf Iysraqi konuşmacı olarak katıldı. Dr. Asyraf Iysraqi, sunumunu iki öğrencisi ile birlikte Arapça olarak gerçekleştirirken, İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Abdülmelik Yangın ise konuşmayı tercüme etti. Sunumuna Malezya'nın konumunu harita üzerinde göstererek başlayan Dr. Asyraf Iysraqi, ülkenin temel kanunlarından bahsetti. Malezya'da farklı dinden insanların bulunmasıyla beraber resmi dinin İslam olduğu bilgisini veren Dr. Iysraqi, bu sebeple İslam dinine mensup olanların serbestçe yaşayabildiğini belirtti. Dr. Iysraqi, Malezya eğitim sistemi ile ilgili yaptığı konuşmada ise, “Malaya Anayasası'ndaki eğitim tarifi; ‘Eğitim, insanın aklen ve ruhen olgunlaşma sürecidir' olarak tanımlanır. Ülkede eğitim veren kurumlar resmi okullar ve özel okullardır. Şafiî mezhebi resmi mezhep olarak görülse de, lise ve üniversite yıllarında diğer mezheplere dair eğitim de verilir. Eğitime dair bütün çalışmalarda insan-ı kamil hale getirmek amaçlanır. Malezya'daki dini yatılı okulların ülkenin en iyi ve kaliteli eğitim merkezleri olduğu belirtilir” ifadelerini kullandı.