SAÜ' de 'Osmanlı'da Kültür - Sanat ve Sokakta Yaşam' etkinliği düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Topluluğu tarafından “Osmanlı'da Kültür-Sanat ve Sokakta Yaşam” konulu bir etkinlik düzenlendi.

SAÜ Fen Edebiyat Fakültesinde gerçekleştirilen etkinlik, 600 yıl boyunca üç kıtaya hükmeden tarihin en büyük imparatorluklarından birisi olan Osmanlı Devletinin kültürünü, sanatını ve sokaktaki yaşamını tanıtmak ve önemini daha iyi kavrayabilmek amacıyla öğrenciler tarafından düzenlendi.

Osmanlı kahve kültürünü yaşatmayı da amaçlayan etkinlikte sanat çerçevesinde ebru sanatı, çini sanatı, minyatür ve hat sanatı eserlerinin sergilendi. Ayrıca sergiyi ziyaret eden misafirlere közde kahve ikram edildi.