SAÜ Diş Hekimliği fakültesi tanıtıldı

Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde düzenlenen kahvaltılı basın toplantısına SAÜ Rektör Fatih Savaşan'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hatem Akbulut, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Akın Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Kahraman ile Sakarya basınının temsilcileri katıldı. Fakültenin 2018-2019 Akademi Yılı'nda eğitime başlamasıyla Sakarya'da sağlık alanında önemli bir açığın kapandığını belirten Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, “Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, hem öğrencilerimizin yetiştirilme konusunda hem de diş hastalıkları alanında ilimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Orta vadede hedeflerinin Sakarya'nın dışına hasta göndermemek olduğunu ifade eden Savaşan, "Diş Eğitimi Fakültesi bünyesinde çocuk diş sorunlarına bakan birim bu anlamda önemli bir açığı kapatacak. Diş Eğitim Fakültesi ve klinik burada ve şehrin içinde sayılır. Şehrimiz ve üniversitemiz için bir artı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Diş Hekimliği Fakültesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler veren Dekan Prof. Dr. Hakan Akın, “Diş Hekimliği Fakültesi olarak kaliteyi önceliğimiz haline getirdik. Diş hekimliğinde materyal kalitesi ve kullanımı çok önemlidir. En kaliteli malzemeyi kullanıyoruz. En üst düzey teknolojilerle, en kaliteli malzeme ile hizmet veriyoruz. Kamu kurumu olduğumuz için maddi bir beklenti içerisinde değiliz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Rektör Savaşan ve Dekan Prof. Dr. Hakın Akın, gazetecilerle birlikte fakülte binasını gezdi.

Diş Hekimliği Fakültesi uygulama merkezinde tedavi olmak isteyen hastalar, 0264 295 4117 numaralı telefondan ya da http://dis.sakarya.edu.tr web adresinden randevu oluşturabilirler.