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SAÜ Genç Girişimciler Topluluğu üyeleri tanıştı

Sakarya Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu (GGK) Bahar Dönemi genel kurul toplantısını yaptı.


Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Gültekin Yıldız salonunda gerçekleştirilen toplantıda topluluk yönetiminden ve üyelerinden öğrenciler yer aldı.


Toplantıda söz alan GGK Başkan Yardımcısı Emre Mantaroğlu, “Geçen dönem yaptığımız çalışmalarla hem kendimizi geliştirdik hem de öğrenci arkadaşlarımıza katkı sunmaya çalıştık. Bu dönem için de birçok farklı alanlarda aktivite planlıyoruz. Sadece girişimcilik ve mühendislik gibi konularla kendimizi sınırlandırmadan, tüm öğrencilerin ilgisini çekecek etkinlikler gerçekleştireceğiz” dedi. Toplantıda daha sonra planlanan aktiviteler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.


Düzenlenen toplantıda üyeler online bir genel kültür bilgi yarışması oynadı. Etkinlikte yarışmacıların esprileri ve kullanıcı isimleriyle keyifli anlar yaşandı. İki farklı oturumda gerçekleştirilen yarışmanın sonuçlanmasının ardından toplantı sona erdi.

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