SAÜ Genç Yeşilay Topluluğundan farkındalık etkinliği

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Genç Yeşilay Topluluğu öğrencileri, 1-7 Mart Dünya Yeşilay günü kapsamında İstanbul Kadıköy'de Yeşilay Dünyası Çadırına katıldı.

Bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe birçok öğrenci katıldı. Topluluk olarak her yıl Yeşilay haftasında program yaptıklarını belirten Sakarya Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu Başkanı Aynur Kandemir, “Liselerde farkındalık oluşturmak için liseleri ziyaret ediyoruz, oyunlar, eğlenceler düzenliyoruz ve bisiklet turlarına çıkıyoruz” dedi.

Düzenlenen her etkinliğin amacının farklı olduğunun altını çizen Kandemir, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele eğitimleri verdiklerini belirterek, “İnsanları bilinçlendirmek ve bağımlılıkla ilgili mücadeleyi sürdürmek için birçok etkinlik düzenliyoruz. ‘Yeşilay Elçisi' projesiyle esnafları, gençleri bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Dumansız Hava Sahası (DHS) projesiyle kampüsümüzü ve hatta şehrimizdeki birçok kurum ve kuruluşun da kapalı alan çıkışlarından 10 metre sonrasına kadar DHS alanları çiziyoruz” diye konuştu.

Genç Yeşilay Topluluğunda yaklaşık 3 bin üyenin bulunduğu bilgisini veren Aynur Kandemir, “Bizler insanlar bağımlılığı hiç yaşamasın diye öncü bir bilgilendirici ekibiz. Hedefimiz dumansız hava sahalarında, bağımlılıklardan uzak sağlıklı insanlarla, insanlık onurunu koruyarak bir yaşam sürmek, sürdürmektir. Eskiden bağımlılığı olan hiç kimse gruplarımıza alınmıyormuş. Biz bu durumu pek uygun görmedik zaten amacımız o insanlara ulaşmak. Bu sebeple sistemi değiştirdik. Yeni sistemde komisyonlarımızda görev alacak arkadaşların herhangi bir bağımlılığı olmaması ön şartımız var ancak duyuru gruplarına aldığımız gönüllülerimizde bu şartı aramıyoruz” şeklinde konuştu.